Türkiye’de kuraklık sorunu! Konya Ovası ve Sapanca Gölü’nde kırmızı alarm

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan ve kuraklık sebebiyle Yuvacık Barajına su çekilen Sapanca Gölü'nde, beklenen yağışların gelmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor. Bu yıl beklenen yağışların gelmemesi ve en önemlisi kar yağışının olmaması sebebiyle Sapanca Gölü, yüzde 15 seviyesine gerileyen Yuvacık Barajına günlük 180 bin ton suyu Kasım ayından bu yana vererek Kocaeli'ye de nefes oldu. Ancak gölde su seviyesi kritik eşik olan 30,99 seviyesine geriledi. Suyun yaklaşık 40 metre çekildiği bölgedeki görüntüler ise endişelendirdi.





"BU DAHA İYİ HALİ BÖYLE GİDERSE DAHA İLERİ GİDEBİLİR"

Eşme Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan Kaplan, "Sapanca Gölü'nün çekilmesinin sebebi kar yağmaması ve yağmur yağmaması bir de su fabrikalarının su çekmesi, barajlara su gitmesidir. 35-40 metre su çekilmiştir bu daha iyi hali böyle giderse daha ileri gidebilir. Su seviyesi de düştü. Tedbir alınması lazım. Geçmişte de olmuştu" dedi.