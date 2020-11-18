Sapanca Gölü'nde korkutan görüntü! Su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor

'30 METRE KRİTİK SINIR'

Sapanca Gölü'nün korunabilmesi için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini belirten Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asude Ateş, "Bilindiği üzere Sapanca Gölü çok önemli bir içme suyu kaynağımız. Normalde olması gereken kod 32,20 metre ve çalışmalar bu koda göre planlanıyor. Meteorolojik sebeplere bağlı olarak bazen bu kodlarda düşme meydana geliyor. Bundan 6 yıl önce çok ciddi bir kod farkı oluşmuştu. Su seviyesi 29,20 seviyesine kadar düşmüştü. Yaptığımız meteorolojik çalışmalarda, yaklaşık 7 yılda bir bu bölgede kuraklık yaşandığını fark ettik. Bu yüzden 2021 yılında bir kuraklık bekliyoruz ama umarım yaşanmaz. Yapılan modelleme çalışmaları sonucunda 30 metrelik kodun kritik sınır olduğunu görüyoruz. Hatta göldeki asgari su seviyesini 29,70 olarak nitelendiriyoruz. Bugün alınan verilere göre kod seviyesi 30,62 seviyesinde" diye konuştu.