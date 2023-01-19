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Adıyaman'da 4 yaşındaki Hele’yi kaçırmıştı! O zanlı tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Adıyaman’da 4 yaşındaki Hele’yi kaçırmıştı! O zanlı tutuklandı

Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki Suriye uyrukluHele Usu,  bir kişi tarafından evinin önünden kaçırılmıştı. İhbar üzerine alarma geçen polis ve jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarında küçük kızın zihinsel engelli S.A. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'da yaşanan olay, önceki gün, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki kızı Hele Usu'yu kaçırdıktan sonra Şanlıurfa'da yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 4 yaşındaki kızları Hele Usu hakkında kayıp ihbarında bulunmuş, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, küçük kız ile S.A. Şanlıurfa'da bulunmuştu.

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