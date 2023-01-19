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Define ararken suçüstü yakalandılar!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Define ararken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli’de tarihi eser kaçakçılığı yapmak üzere izinsiz kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başladığı öğrenildi.

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