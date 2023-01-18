Antalya kar altında! Deniz keyfini bitirdiler 1 metre karda mangal yaptılar
Antalya’da yeni yılın ilk günü yazdan kalma havada sahilde güneşlenip denize girmişlerdi. Şimdi ise etkili olan kar yağışı sebebiyle, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı Saklıkent'te 115 santimetreye, Beydağları'ndaki Karçukuru, Tunç Dağı gibi zirvelerde ise 1,5 metreye ulaştı. Rize ile birlikte Antalya, en çok kar yağışı alan bölge oldu. Yaklaşık 2 hafta öncesine kadar sahilde denizin ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar şimdi ise beyaza bürünen dağlarda aileleri ile birlikte kar ve mangal keyfi yaptı.
Antalya'da 11 Ocak günü akşam saatlerinde başlayıp, cuma gününe kadar süren kar yağışı, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki birçok noktayı beyaza bürüdü.
Yüzlerce kişi, beyaza bürünen dağlarda aileleri ile birlikte kar ve mangal keyfi yaptı.
Doğa yürüyüş grupları ile off-road araç grupları da karlı dağlara çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kar kalınlığı açısından Saklıkent ile Rize-Çamlıhemşin Huser Yaylası 115 santimetre kar kalınlıkları ile ilk sırada yer aldı. Meteoroloji'nin ölçüm istasyonlarının bulunmadığı Beydağları'ndaki Karçukuru, Tunç Dağı, Moryer, Söğütcuması, Sarıçınar gibi yaylalarda ise kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.
KARDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTILAR
12 yıldır Beydağları'nın karlı zirvelerinde doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 'kar yürüyüşü' yapan sportif doğa gruplarından Patika üyeleri, Moryer ve Sarıbelen bölgesinde 7 kilometre yürüdü. 25 kişilik grubun 1 metreyi bulan kar üzerindeki yürüyüşünü düzenleyen grubun kurucusu Nusret Yakışıklı, önceki senelerde aralık ayı ortalarında kar yağışı alan Beydağları'nda bu yıl neredeyse 1 ay gecikme yaşandığını belirtti.
Yakışıklı, "Fakat son yılların en fazla kar yağışına şahit olduk. Alçak kesimlerde 1 metre, yükseklerde 1,5 metreyi buldu. Meteoroloji'nin ölçüm istasyonu bulunmayan Beydağları'nın Kar Çukuru, Tunç Dağı, Söğütcuması, Moryer, Sarıçınar, Sarıbelen gibi yaylalarında kar kalınlıkları; 1 metreyle 1,5 metre arasında değişiyor" dedi.
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