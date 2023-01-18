FETÖ firarisi tavan arasına yaptırdığı gizli bölmeden çıktı!

TAVANDAKİ GİZLİ BÖLMEYE SAKLANMIŞ

Baskında evde bir süre arama yapan Beyoğlu polisi, firari Azize Y.'nin (48) balkon bölümünde tavan kısmındaki gizli bölmede olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadına aşağıya inmesini söyledi. Polisleri görünce şoke olan kadın, akrabalarının da yardımıyla aşağıya indirildi. Polisin, "sağlığın yerinde mi, iyi misin?" sorusuna "evet iyiyim" cevabını veren kadına polis, "tamam biz sana yardımcı olacağız" diyerek karşılık verdi.