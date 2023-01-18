FETÖ firarisi tavan arasına yaptırdığı gizli bölmeden çıktı!
Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği polisleri, ihbar üzerine düzenlediği baskında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan firari bir kadını tavan arasındaki gizli bölmede yakalandı. Kadının yakalandığı kameralara yansırken, kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
TAVANDAKİ GİZLİ BÖLMEYE SAKLANMIŞ
Baskında evde bir süre arama yapan Beyoğlu polisi, firari Azize Y.'nin (48) balkon bölümünde tavan kısmındaki gizli bölmede olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadına aşağıya inmesini söyledi. Polisleri görünce şoke olan kadın, akrabalarının da yardımıyla aşağıya indirildi. Polisin, "sağlığın yerinde mi, iyi misin?" sorusuna "evet iyiyim" cevabını veren kadına polis, "tamam biz sana yardımcı olacağız" diyerek karşılık verdi.
BEYOĞLU POLİSİ TAVAN ARASINDA YAKALADI
Kadının tavan arasında yakalandığı anlar ise kameralara yansıdı. Ardından "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması olan kadın gözaltına alınarak Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Azize Y. adliyeye sevk edildi.
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