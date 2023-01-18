İstanbul'da bankadan çıkanları gasbeden şüpheliler kamerada! Polis o detaydan yakaladı
YAŞAM DHA
İstanbul’da bankadan çıkanları gasbederek çantalarını çaldığı belirlenen motosikletli şüpheliler yakalandı. Polis şüphelilerden birinin aksayarak yürüdüğünü tespit edince hırsızlık olaylarını çözdü. Aynı yöntemle 3 kişiyi yağmalayan motosikletli şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu her üç olayı da motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği ve şüphelilerden birinin ayağında aksama olduğu belirlendi.
İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda yapılan denetimlerde ayağında aksama olan şüpheli durduruldu.
Şüphelinin olayın faillerinden 37 yaşındaki E.O. olduğu tespit edildi.
Olaylarda kullanılan motosikletin E.O. isimli şüphelinin eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.
Çalışmaların devamında motosikleti kullandığı ve olayların ikinci faili olduğu tespit edilen 48 yaşındaki E.G. de suçta kullanılan motosiklet ile birlikte yakalandı.
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