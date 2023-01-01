Görüntüler Türkiye'den! Yılın ilk gününde Antalya'da denize girdiler
Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesi Side turizm merkezinde tatil yapan turistler, yeni yılın ilk günü yazdan kalma havada sahilde güneşlenip, denize girdi.
Bazı turistler şezlonglarda güneşlenip kitap okudu, bir kısmı 1 Ocak'ta denize girdi.
Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre; Manavgat Side'de hava sıcaklığı 19, nem oranı yüzde 28, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Side'de cuma gününe kadar havanın güneşli ve az bulutlu olacağı belirtildi.
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