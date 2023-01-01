Görüntüler Türkiye’den! Yılın ilk gününde Antalya’da denize girdiler

Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre; Manavgat Side'de hava sıcaklığı 19, nem oranı yüzde 28, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Side'de cuma gününe kadar havanın güneşli ve az bulutlu olacağı belirtildi.

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