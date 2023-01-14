Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti!  14 metre uzunluğundaki Türk bayrağı göndere çekildi

Akılotu, "Cumhuriyet Bayramı toplantısında Osman Paşa'ya burayı anlatmıştım. O da, 'Ben o bölgeyi biliyorum ve bir bayrak direği size vereyim hatta beraber gidip dikelim' dedi. Kendisine nasip olmadı. Osman Paşa'nın yerine gelen kolordu komutanı da vasiyetini yerine getirerek bayrak direğini verdi. Belediye Başkanı'mıza da buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü belediye de buranın ankrajını yaparak destek oldular. Biz de bayrağı getirip buraya diktik. Bundan sonra bakımını yapacağız. Elimizden geldiği kadar bayrağı orada tutacağız ve indirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.