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Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti!  14 metre uzunluğundaki Türk bayrağı göndere çekildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti!  14 metre uzunluğundaki Türk bayrağı göndere çekildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın ‘Türk bayrağı’ vasiyeti yerine getirildi. Türk bayrağı, Harput Mahallesi’nde üç ili kuşbakışı gören ortak bir noktaya dikildi. Şehit Osman Paşa’nın vasiyetini yerine getirdiklerini dile getiren araştırmacı yazar Zekai Akılotu, aralarında geçen o konuşmayı böyle anlattı...

4 Mart 2021 tarihide Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü.

Meydana gelen olayda, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuştu.

Şehit Osman Paşa'nın vasiyeti yıllar sonra ortaya çıktı. Osman Paşa, Elazığ'da görev yaptığı sırada tarihi Harput Mahallesi Ankuzu Baba Türbesi mevkiine Türk bayrağı dikilmesini istemişti. Araştırmacı Yazar Zekai Akılotu, Şehit Osman Erbaş'ın vasiyetini yerine getirmek için girişimlerde bulundu.

Akılotu 8. Kolordu Komutanlığının da destekleri ile 14 metre uzunluğundaki bayrak, belirlenen bölgeye dikilerek göndere çekildi.

Şehit Paşa'nın vasiyeti yerine getirilerek, dikilen Türk bayrağı şimdilerde Elazığ, Tunceli ve Erzincan illerini gören yüksek rakımlı bir noktada dalgalanıyor.

"OSMAN PAŞA BİRLİKTE GİDELİM, DİKELİM DEDİ"

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın vasiyetini yerine getirdiklerini dile getiren araştırmacı yazar Zekai Akılotu, "Osman Paşa'mızın bir vasiyeti vardı. Bunun üzerinden çok zaman geçti. Yapabilir miyiz diye düşünürken, sağ olsunlar kurum müdürlerimiz gerekli izni verdi. Osman Paşa'mızın direğini ve bayrağını getirip buraya diktik ve vasiyetini yerine getirdik. Burası, Ankuzu Baba Türbesi mevkii olarak geçiyor." dedi.

Akılotu, "Cumhuriyet Bayramı toplantısında Osman Paşa'ya burayı anlatmıştım. O da, 'Ben o bölgeyi biliyorum ve bir bayrak direği size vereyim hatta beraber gidip dikelim' dedi. Kendisine nasip olmadı. Osman Paşa'nın yerine gelen kolordu komutanı da vasiyetini yerine getirerek bayrak direğini verdi. Belediye Başkanı'mıza da buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü belediye de buranın ankrajını yaparak destek oldular. Biz de bayrağı getirip buraya diktik. Bundan sonra bakımını yapacağız. Elimizden geldiği kadar bayrağı orada tutacağız ve indirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜ HAİNLERE TEPKİSİ HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

Şehit Korgeneral Erbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı ŞEHİT KORGENERAL ERBAŞ'IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Şehit Korgeneral’den FETÖ’cü darbecilere... ŞEHİT KORGENERAL'DEN FETÖ'CÜ DARBECİLERE...
Şehit Korgeneral’den FETÖ’cü darbecilere... ŞEHİT KORGENERAL'DEN FETÖ'CÜ DARBECİLERE...

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