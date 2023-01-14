İzmir’de Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ın "taciz" kabusu! 6 ay boyunca...
Adana’da yaşayan Mustafa U. isimli şahıs, İzmir’de ikamet eden Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ı 9 günde 115 kez telefonla taciz etti. "Arkamda kapı gibi başsavcı var" diyerek aylarca kadın avukatı rahatsız eden Mustafa U.’ya duruşmada ceza yağdı.
İzmir'de yaşayan Belarus asıllı 37 yaşındaki avukat Maryia Konak , Adana'da ikamet eden Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla tacize uğradı. Maryia Konak hayatında hiç görmediği Mustafa U.'nun 6 ay devam eden tacizleri sebebiyle savcılığa 3 kez şikayette bulundu. Avukat, Konak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, şüphelinin farklı numaralardan sürekli hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığını belirtti.
Şüpheli Mustafa U.'nun 19 Nisan'da gönderdiği mesajında da şikayeti alan savcı T.Y.'nin ablasının arkadaşı olduğunu ve dosya ile özel olarak ilgilendiği iddiasında bulundu.
Mustafa U. mesajında, "Savcı ablamız sağ olsun. Karşısına aldı. Kola, çay ısmarladı. Ablamın en yakın arkadaşı vallahi billahi. Ablamın kankası savcı T., 'İstediği kadar avukat olsun. Ben onu hizaya getiririm' diyor" diye yazdığı anlaşıldı.
FARKLI NUMARALARDAN BENİ TACİZ EDİYOR
Sabah'ın haberine göre, şüpheli Mustafa U.'nun kendisini 14-23 Nisan arasında 9 gün boyunca 115 kere arayarak taciz ettiğini anlatan Maryia Konak, "Yaşadığım psikolojik taciz aile hayatıma da yansıdı. Gece gündüz defalarca farklı numaralardan beni taciz ediyor. Engelliyorum başka bir hattan arıyor." dedi.
Konak, "Numaramı uygunsuz sitelerde paylaşacağı şeklinde tehditte bulundu. Avukat olduğum için tanımadığım numaraları da cevaplamam gerekiyor. Bu şahıs yüzünden işimi yapamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık sanık Mustafa U. hakkında tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma ve şantaj suçlarından iddianame düzenledi. İddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
CEZA YAĞDI
İzmir 17. Asliye Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa U.'ya karar duruşmasında ceza yağdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi 2023 fragmanı yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
- Bedelli askerlik başvuru parası ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır?
- 14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!
- Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?
- 13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
- Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ Mersin KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! 2.122 Konut hak sahipleri listesi!
- AUZEF SINAV TAKVİMİ: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Ateş Kuşları 2. Bölüm FRAGMANI İZLE | ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. Bölüm özeti...
- TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri