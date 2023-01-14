İzmir’de Belarus asıllı avukat Maryia Konak’ın "taciz" kabusu! 6 ay boyunca...

İzmir'de yaşayan Belarus asıllı 37 yaşındaki avukat Maryia Konak , Adana'da ikamet eden Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla tacize uğradı. Maryia Konak hayatında hiç görmediği Mustafa U.'nun 6 ay devam eden tacizleri sebebiyle savcılığa 3 kez şikayette bulundu. Avukat, Konak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, şüphelinin farklı numaralardan sürekli hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığını belirtti.