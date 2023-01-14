Manisa’da baba oğula mezar olan kuyu faciasında yeni gelişme! Zanlıların ifadesi ortaya çıktı

SONDAJ FİRMASI YETKİLİSİ, SİTE YÖNETİCİSİNİ SUÇLADI

Sondaj firması yetkilisi V.Ç. ise yıllardır Salihli ve çevresinde sondaj çalışması yaptıklarını, 10 metre derinliği aşan sondaj kuyusu çalışmaları için DSİ'den izin alınması gerektiğini bildiğini ancak kendilerine işi veren site yöneticisinin oldukça profesyonel olduğunu ve gerekli izin ve müracaatları yaptıktan sonra kendilerine işi verdiğini düşündüğü için bunları sorgulamadığını ileri sürdü.