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SON DAKİKA: Manisa'da baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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SON DAKİKA: Manisa’da baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlu için kurtarma çalışması başlatıldı. Baba Aytuğ Demir'in kuyuya düşen çocuğu Batu Demir'i kurtarırken kendisinin de kuyuya düştüğü bildirildi.

Olay Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi.

2 yaşındaki Batu Demir, oyun oynadığı sırada 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Oğlu Batu Demir'i kuyuya düşmek üzereyken tutmaya çalışan baba Aytuğ Demir de oğluyla beraber kuyuya düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu için kurtarma çalışması başlatan ekipler baba ve oğlun kuyunun 20. metrelerinde olduğunu tahmin ediyor.

Baba oğlun kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



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