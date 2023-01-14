İzmir’de evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği için katledilmişti! Necmiye'nin kızı yürek yaktı | "Annem kendini feda etmiş"

"ANNEM SÜREKLİ KORKULARLA YAŞAMIŞ"



Necmiye Vural'ın 3 çocuğundan en büyüğü 24 yaşındaki Selin Elalmış, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Elalmış, Atabay'ın 4 ay önce annesiyle internetten tanıştığını ve birkaç kez görüştüklerini belirterek, "Annem resmi nikahlı olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş. Ama adam annemi ölümle tehdit edip, 'Beni bırakamazsın' demiş. Annem onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu anladığı için oturduğu evin yerini hiç göstermemiş, gizlemeye çalışmış ama o annemi takip edip, nerede oturduğunu öğrenmiş. Mehmet Atabay, kardeşim Zeynep'i bu olaydan önce parkta sıkıştırıp, 'Annene söyle benimle yollarını ayıramaz. Eğer ayrılmayı düşünürse, kefenini hazırlasın; onu öldüreceğim' demiş. Zeynep anneme söyleyince, korkmamasını ve durumun düzeleceğini söylemiş. Annem büyük korkuyla yaşıyormuş ama ben ona yardımcı olamadım" dedi.