İzmir’de evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği için katledilmişti! Necmiye'nin kızı yürek yaktı | "Annem kendini feda etmiş"
İzmir'de, evli olduğunu öğrendiği 53 yaşındaki erkek arkadaşı Mehmet Atabay'dan ayrılmak istediği için 40 yaşındaki Necmiye Vural çocuklarının gözü önünde vurularak öldürüldü. Vural'ın kızı Selin Elalmış, annesinin kendini çocuklarının hayatını kurtarmak için feda ettiğini söyledi. Vural’ın en büyük çocuğu olan Elalmış, "Katil silahını çıkarınca hem kardeşlerim hem de annem çocuk odasına sığınmış. Erkek kardeşim yere uzanıp, ayaklarını kapıya dayamış ama annem çocuklarına bir şey olur, herkesi öldürür korkusuyla kapıyı açmış. Annem kendini feda etti. O, kardeşlerimin gözü önünde annemi öldürdü" dedi.
İzmir'de yaşanan olay, 7 Ocak günü saat 12.30 sularında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı Mehmet Atabay'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Bu duruma sinirlenen Atabay, Necmiye Vural'ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldi. Atabay ile Vural arasında çıkan tartışmaya çocukları 20 yaşındaki Mehmet İçen ve 16 yaşındaki Zeynep İçen de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Atabay yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı boynundan ve karnından vurup, kaçtı.
Çocuklarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Necmiye Vural'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Atabay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ANNEM SÜREKLİ KORKULARLA YAŞAMIŞ"
Necmiye Vural'ın 3 çocuğundan en büyüğü 24 yaşındaki Selin Elalmış, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Elalmış, Atabay'ın 4 ay önce annesiyle internetten tanıştığını ve birkaç kez görüştüklerini belirterek, "Annem resmi nikahlı olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş. Ama adam annemi ölümle tehdit edip, 'Beni bırakamazsın' demiş. Annem onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu anladığı için oturduğu evin yerini hiç göstermemiş, gizlemeye çalışmış ama o annemi takip edip, nerede oturduğunu öğrenmiş. Mehmet Atabay, kardeşim Zeynep'i bu olaydan önce parkta sıkıştırıp, 'Annene söyle benimle yollarını ayıramaz. Eğer ayrılmayı düşünürse, kefenini hazırlasın; onu öldüreceğim' demiş. Zeynep anneme söyleyince, korkmamasını ve durumun düzeleceğini söylemiş. Annem büyük korkuyla yaşıyormuş ama ben ona yardımcı olamadım" dedi.
"MEHMET KALK, BENİ ÖLDÜRMEYE GELDİ" DEMİŞ
Olaydan yaklaşık 4 gün önce annesinin kendisiyle konuşup, Mehmet Atabay'ın peşini bırakmadığını, sürekli tehdit edildiği için çok korktuğunu söylediğini belirten Elalmış, "Bu durumu benimle paylaşınca önce Atabay'ı aradım. Annemi rahat bırakması gerektiğini söyledim sonra da annemin numarasını değiştirdik. Atabay'ın ev adresini bilmediğini söyledi ama bir şekilde öğrenmiş. Adresi öğrendiğini bilsem onu hemen yanıma alır, o evde yaşatmazdım. Olay günü evime gelecekti. Sabahtan konuşmuştuk, giyinmiş hazırlanmış ama gelemedi" ifadelerini kullandı.
Annesi evden çıkmak üzereyken Atabay'ın geldiğini dile getiren Elalmış, "Annem kapı ilk çaldığında Atabay olduğunu görüp, açmamış. Tekrar çalınca kapıyı açmak zorunda kalmış. Atabay içeri girince annem hemen kardeşim Mehmet'i, 'Beni öldürmeye geldi' diye kaldırmış. Mehmet, Atabay'a evden çıkmasını söylemiş ama çıkmayınca yumruk atmış. İkisini annem ve diğer kardeşim Zeynep ayırmış. Aralarındaki tartışma devam etse de o evden çıkmamış. Kardeşim Mehmet, Atabay'ı oyalarken, Zeynep kardeşimin İlhan adındaki arkadaşını çağırmış. Hepsi birlikte Atabay'ı evden çıkarmak istemişler ama Atabay evin salonunda bir anda belindeki silahı çıkarıp, doğrultmuş. Silahın tetiğine basmış ama tutukluk yapınca hepsi birlikte çocuk odasına kaçıp, kapıyı kapatmışlar. Hatta kardeşim yere uzanarak kapıya ayaklarını dayamış ama annem çocuklarına bir şey olur, herkesi öldürür korkusuyla kapıyı açmış. Kapıda annemi gören Atabay, silahı ateşlemiş, yere yığıldıktan sonra da kaçmış. Annem kendini feda etti. O, kardeşlerimin gözü önünde annemi öldürdü" dedi.
"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMASINI İSTİYORUM"
Selin Elalmış, Atabay'ın hiçbir şekilde indirim almamasını istediğini belirterek, "Daha önce bu tür olayları haberlerden izliyordum. Annem de şu an böyle bir olayla ilgile haberlere konu oldu. Ben insanlar için 'Allah yardımcıları olsun' derken şimdi herkes bizim için bunu söylüyor. Hiçbir şekilde o adamın 'iyi hal indirimi' almasını istemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Annemin özgürlüğünü kısıtladı, kardeşlerimin önünde annemi öldürdü. Annem yaşamıyor diye olayları çarpıtıp, indirim almasın" diye konuştu.
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