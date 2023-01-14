Bursa’da trafikte kanlı pusu! 14 yıl sonra kardeşinin katilini öldüren şüpheli adliyede

Bursa'da yaşanan olay, dün İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt'ün kullandığı 16 H 8168 plakalı hafif ticari araç, yanına yaklaşan başka bir hafif ticari aracın sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Sürücü, tabancasını çekip Zümrüt'e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt yaralanırken şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.