Bursa’da trafikte kanlı pusu! 14 yıl sonra kardeşinin katilini öldüren şüpheli adliyede
Bursa'da 42 yaşındaki Orhan Korkmaz, 14 yıl önce kardeşini öldüren 70 yaşındaki Hüseyin Zümrüt'ü aracıyla trafikte sıkıştırıp, tabancayla vurarak öldürdü. Polis, öldürülen Hüseyin Zümrüt'ün, Korkmaz'ın kardeşi Mustafa Korkmaz'ı, 2009 yılında, düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığını belirledi. Korkmaz, adliyeye sevk edilirken, Zümrüt ise toprağa verildi.
Bursa'da yaşanan olay, dün İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt'ün kullandığı 16 H 8168 plakalı hafif ticari araç, yanına yaklaşan başka bir hafif ticari aracın sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Sürücü, tabancasını çekip Zümrüt'e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt yaralanırken şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hüseyin Zümrüt, bugün Eşrefzade Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
ŞÜPHELİNİN KARDEŞİNİ DÜĞÜNÜNDEN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞ
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili araştırma başlatan İznik polisi, şüphelinin Orhan Korkmaz olduğunu tespit etti.
Polis, öldürülen Hüseyin Zümrüt'ün, Korkmaz'ın kardeşi Mustafa Korkmaz'ı, 2009 yılında, düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığını belirledi.
Polis, Orhan Korkmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, 'Kasten öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
Korkmaz, gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna ise cevap vermedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS (TYT-AYT) 1. deneme sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Survivor Alper kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende nasıl fenomen oldu?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Kura ile yerleştirme...
- 2023 Sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek sözleşmeli er maaşları kaç TL? Uzman çavuş, astsubay...
- Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Kurtlar Vadisi 2023 fragmanı yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
- Bedelli askerlik başvuru parası ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır?
- 14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!
- Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?