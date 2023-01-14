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Bursa’da trafikte kanlı pusu! 14 yıl sonra kardeşinin katilini öldüren şüpheli adliyede

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Bursa’da trafikte kanlı pusu! 14 yıl sonra kardeşinin katilini öldüren şüpheli adliyede

Bursa'da 42 yaşındaki Orhan Korkmaz, 14 yıl önce kardeşini öldüren 70 yaşındaki Hüseyin Zümrüt'ü aracıyla trafikte sıkıştırıp, tabancayla vurarak öldürdü. Polis, öldürülen Hüseyin Zümrüt'ün, Korkmaz'ın kardeşi Mustafa Korkmaz'ı, 2009 yılında, düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığını belirledi. Korkmaz, adliyeye sevk edilirken, Zümrüt ise toprağa verildi.

Bursa'da yaşanan olay, dün İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt'ün kullandığı 16 H 8168 plakalı hafif ticari araç, yanına yaklaşan başka bir hafif ticari aracın sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Sürücü, tabancasını çekip Zümrüt'e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt yaralanırken şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Zümrüt, bugün Eşrefzade Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ŞÜPHELİNİN KARDEŞİNİ DÜĞÜNÜNDEN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞ

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili araştırma başlatan İznik polisi, şüphelinin Orhan Korkmaz olduğunu tespit etti.

Polis, öldürülen Hüseyin Zümrüt'ün, Korkmaz'ın kardeşi Mustafa Korkmaz'ı, 2009 yılında, düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığını belirledi.

Polis, Orhan Korkmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, 'Kasten öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Korkmaz, gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna ise cevap vermedi.

İntikamını 14 yıl sonra trafikte aldı! İNTİKAMINI 14 YIL SONRA TRAFİKTE ALDI!
İntikamını 14 yıl sonra trafikte aldı! İNTİKAMINI 14 YIL SONRA TRAFİKTE ALDI!

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