İzmit’te mezarlıkta panik! Çarşafa sarılı halde bulundu
YAŞAM DHA
İzmit'te, mezar ziyaretine giden vatandaşlar, mezarlık telleri dışında taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarı fark ettiler. Mezarın küçük olması sebebiyle bebek gömüldüğünü düşünenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, mezarın içinde çarşafa sarılı köpek ölüsü buldu. Ekipler, köpeği gömen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
İzmit'te yaşanan olay, Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.
Ziyaretçiler, mezarlık telleri dışında, taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarı fark etti.
Mezarın küçük olması nedeniyle bebek gömüldüğünü düşünenler, şüphe üzerine polise bildirdi.
Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcılığı talimatıyla mezarı açtı.
Mezarda yaklaşık 1 metre derinlikte, çarşafa sarılmış köpek ölüsü bulundu.
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