Hac kura takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
Hac kura takvimi, ilk defa hacca gidecek olanlardan kayıt yaptıranların gündeminde yer alıyor. Hac ibadeti için ön kayıtlar 5 Ocak'ta başlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, ön kayıt başvuruları 26 Ocak'ta sona erecek. Türkiye'nin 2023 hac kontenjanı 83 bin 430 olarak belirlendi. Binlerce hacı adayı kutsal topraklara kavuşmanın hayalini kurarken, bir yandan da kura takvimini araştırıyor. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor? İşte son gelişmeler...
Hac kuraları ne zaman çekiliyor, sorusu son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 2023'te 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara ulaşacak. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 5-26 Ocak tarihleri arasında ön kayıtlarını gerçekleştirecek. Ön kayıt sürecinin ardından kura çekimi yapılacak. Kura sonucuna göre ise kesin kayıtlar alınacak. Peki, hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
2023 HAC KONTENJANI: 83 BİN 430
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."
Geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri otomatik güncellenecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.
2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş sınırı nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?
2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı.
Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.
Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.
Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?
Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hac kura takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?
- Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...
- TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS (TYT-AYT) 1. deneme sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Survivor Alper kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende nasıl fenomen oldu?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Kura ile yerleştirme...
- 2023 Sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek sözleşmeli er maaşları kaç TL? Uzman çavuş, astsubay...
- Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Kurtlar Vadisi 2023 fragmanı yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
- Bedelli askerlik başvuru parası ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır?
- 14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!