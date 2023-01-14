Hac kura takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

Hac kuraları ne zaman çekiliyor, sorusu son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 2023'te 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara ulaşacak. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 5-26 Ocak tarihleri arasında ön kayıtlarını gerçekleştirecek. Ön kayıt sürecinin ardından kura çekimi yapılacak. Kura sonucuna göre ise kesin kayıtlar alınacak. Peki, hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

2023 HAC KONTENJANI: 83 BİN 430

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."