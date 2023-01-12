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Bursa'da katlı otoparkta yangın: 3 otomobil zarar gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Bursa’da katlı otoparkta yangın: 3 otomobil zarar gördü

Bursa'da, 7 katlı otoparkın 6'ncı katında park halindeki bir otomobil alev aldı. 2 otomobile daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 otomobilin zarar gördüğü öğrenildi.

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