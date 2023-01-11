11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Piyanist kurye sosyal medyayı salladı! Genç Muharrem o an neler yaşandığını anlattı: "İçimde bir his doğdu"

Piyanist kurye sosyal medyayı salladı! Genç Muharrem o an neler yaşandığını anlattı: "İçimde bir his doğdu"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Piyanist kurye sosyal medyayı salladı! Genç Muharrem o an neler yaşandığını anlattı: İçimde bir his doğdu

Sipariş teslimi için gittiği otelde piyano çalması sonrası sosyal medyada gündeme oturan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir o an yaşadıklarını anlattı. İncir ileride piyanist olmak istediğini ifade ederken "Piyano çalmayı internetten çalmayı öğrendim" dedi. Genç Muhammer yaptığı açıklamalarda videonun sosyal medyada gündem olma sürecini de paylaştı.

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in sipariş teslim ettikten sonra otelde gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Piyanonun başına geçen genç kurye, Mozart'ın 'Türk Marşı'nı çaldı. O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi sosyal medyada paylaştı. İncir'in piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Piyano çalmayı kendi öğrendiğini anlatan Muharrem Can İncir artık kuryelik yapmayacak.

HAYALLERİ YÖNÜNDE İLERLEMEYE ÇALIŞAN BİR TÜRK GENCİYİM

İncir, "Ben klasik bir Türk genciyim. Okumaya çalışan, hayatını idame ettirmeye çalışan, hayalleri yönünde ilerlemeye çalışan bir Türk genciyim. Şu an özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyorum. Hocalarım bana destek oluyor. Şu an bir dijital piyanom var. Kasımpaşa'da çalışıyorum. Beyoğlu'nda otele paket götürmeye gittiğimde piyanoyu gördüm. 'Çalabilir miyim?' dedim. Piyanoyu görünce çalmak istedim, içimde bir his doğdu çalmak için. Sorduğum zaman bana izin verdiler. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi. Çocukluğumdan beri annem babam piyano konusunda bana destek oluyordu. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım" dedi.

"BENİM GİBİ BİR ÇOK GENÇ VAR"

İncir, "Üniversitede konservatuvar halim vardı ama buna yönelik bir eğitimim olmadığı için tutturma ihtimalim yoktu. Gündelik olarak bilgisayar kullanan birisiyim, günümün boş zamanlarında yaptığım işleri video çekerek paylaşıyorum. Belli bir takipçiye ulaştıktan sonra sayfaların videolarımı paylaştığını gördüm. İleride piyanist olmak istiyorum. Sosyal medyadaki yorumları okuyunca gözlerim doldu. Benim gibi birçok genç var, sadece benim keşfedilmem gerekmiyor bu ülkede. Bütün gençlerin bu yola ortak olması gerekiyor" diye konuştu.

ÇALIŞTIĞI FİRMADAN DESTEK: "CAN İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Bu arada İncir'in çalıştığı firmanın CEO'su Batuhan Gültakan, "Kendi kendisine buralara kadar gelmiş. İşin uzmanları ile bu alanda konuşuyoruz, Can için ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Piyanist kurye sosyal medyayı salladı! PİYANİST KURYE SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA