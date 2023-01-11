Muğla’da kar yağışı başladı

Bölge genelinde dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı başta çiftçiler olmak üzere kuraklıkla mücadele eden herkesi sevindirirken, Muğla'ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları'na da yılın ilk karı düştü.