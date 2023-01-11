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Muğla’da kar yağışı başladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Muğla’da kar yağışı başladı

Yaz aylarında turist akınına uğrayan ve Türkiye’nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla’nın yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Kavaklıdere İlçesi’ne bağlı Götepe Yaylası’na bu yıl mevsimin ilk karı geçen yıla göre yaklaşık bir ay sonra başladı.

Bölge genelinde dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı başta çiftçiler olmak üzere kuraklıkla mücadele eden herkesi sevindirirken, Muğla'ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları'na da yılın ilk karı düştü.

Haberi duyanlar beyaz örtü ile hasret gidermek için yaylaya çıktı.

Geçen yıl Kasım ayı içerisinde yaylalarda kar yağışının başladığını belirten Doğa Fotoğrafçısı Taner Genel, bu yıl kar yağışının anca başladığını belirtti.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışların devam edeceğini açıkladı.

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