11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de kan donduran olay! Otoparkta boğazı kesik halde bulundu

Kocaeli’de kan donduran olay! Otoparkta boğazı kesik halde bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Kocaeli’de kan donduran olay! Otoparkta boğazı kesik halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otoparka görenleri dehşete düşüren bir tabloyla karşılaşıldı. Burada park edilen araçta boğazından kesilmiş halde bulunan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden götüntüler...

İnsanlık dışı olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU'ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ TABLO

İsminin A.S. olduğu belirlenen şahsın, boğazının kesildiği tespit edildi.

HASTANEYE KALDIIRLDI

Ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boğazı kesik halde bulundu BOĞAZI KESİK HALDE BULUNDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA