Kocaeli’de kan donduran olay! Otoparkta boğazı kesik halde bulundu

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU'ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.