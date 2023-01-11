Bursa’da satırla dehşet saçmıştı! "Bu daha fragman" diyen saldırganın cezası belli oldu

"8 DEFA BANA HAMLE YAPTI"



Abdullah Y. ise duruşmada, "Yakın arkadaşım Eren K. vuruldu. Ben de ona hastanede destek oldum. Kurban Bayramı'nda hatırlamadığım bir numara aradı. Konuşmak için beni Hürriyet Meydanı'na çağırdı, kabul etmedim. Bunun üzerine hakaret içerikli sözler söyledi. 'Geleceksin, Hürriyet Meydanı'nda konuşacağız' dedi. Kabul etmeyince, 'Senin iş yerini biliyoruz, sana da aynısını yaşatacağız' dedi. 4 gün sonra bir çiğ köfteci dükkanın önünde bulunduğum sırada, bir kişi beni görünce, 'Seni arıyordum, kaç gündür neredesin sıra sende' diye söylemde bulundu. Beni kolumdan tuttu, 'Seni öldürmeye götüreceğim' dedi. Gitmemek için kapının kolunu tuttum, yumruk atmaya başladı. Yere düştüm, tabureyi alıp kafama ve sırtıma vurdu. Belinden bir şey çıkardı, boynuma doğru hamle yaptı. Boynumu kollamak isterken koluma denk geldi. 8 defa bana hamle yaptı. Kaçmaya çalıştım ancak yanındaki arkadaşı beni engelledi" ifadelerini kullandı.