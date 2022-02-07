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Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı 18 yaşındaki Abdullah Y.'ye satırla saldırarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 35 yaşındaki Gökhan B.'nin davasının, ağır ceza mahkemesinde görülmesine hüküm verildi. Kararda; iddianame yazıldıktan sonra gün yüzüne çıkan kamera kayıtlarında zanlının, satırla hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye pek çok kez saldırdığı anlar etkili oldu. Mahkeme kurulu, fiilin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna karar verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 07.02.2022 16:40
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Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

Olay, 29 Temmuz 2020 tarihinde, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde yaşandı.

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Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

Kıvanç B., arkadaşları Berkay B., Eren K. ve Cihan C. ile parkta bir araya geldi. Arkadaşlarına evden aldığı babasının silahını gösteren Kıvanç B.'nin, iddiaya göre, elindeki tabanca ateş aldı.

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Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı.

Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan 1 gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

YEMEK BORUSU PARÇALANDI! 2 AYDA 21 KİLO VERDİ

Yemek borusu parçalanan ve 2 ayda 21 kilo veren Eren K. de 22 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.