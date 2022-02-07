Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı 18 yaşındaki Abdullah Y.'ye satırla saldırarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 35 yaşındaki Gökhan B.'nin davasının, ağır ceza mahkemesinde görülmesine hüküm verildi. Kararda; iddianame yazıldıktan sonra gün yüzüne çıkan kamera kayıtlarında zanlının, satırla hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye pek çok kez saldırdığı anlar etkili oldu. Mahkeme kurulu, fiilin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna karar verdi.

DHA Giriş Tarihi: 07.02.2022 16:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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