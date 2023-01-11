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Tekirdağ’da sevgili cinayeti! Önce genç kızı katletti ardından da kendini astı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Tekirdağ’da sevgili cinayeti! Önce genç kızı katletti ardından da kendini astı

Tekirdağ’da 24 yaşındaki Aysun Ahnas'tan, bir süredir haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, genç kızın evine girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Aysun Ahnas'ın sevgilisi 26 yaşındaki Baver Gözetir, tartıştığı sevgilisi Ahnas'ı bıçakla öldürdüp, ardından da kendini ipe asarak intihar etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Aysun Ahnas'tan bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu.

İhbar üzerine Ahnas'ın evine giden polis ekipleri, zilini çaldıkları kapı açılmayınca yakınlarından yardım istedi.

Ahnas'ın yakınlarından temin edilen anahtarla daireye giren polis, Aysun Ahnas'ı, yerde kanlar içinde sevgilisi olduğu belirtilen Baver Gözetir'i de iple asılı halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahnas ve Gözetir'in öldükleri belirlendi.

Polis, Baver Gözetir'in, Aysun Ahnas'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdiğini değerlendiriyor.

Polis ve savcılık incelemesinden sonra 2 kişinin cesetleri Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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