Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi! 4,5 aylık yolculuğun sonunda Türk babasıyla tanıştı

"O BENİ İLK KEZ GÖRÜYOR, BEN DE ONU"

Baba Duran Tekin de 1973'te Almanya'ya gittiğini, sanat okulundan sonra iş hayatına atıldığını söyledi.

Almanya'da tanıştığı bir kadından iki kızı olduğunu anlatan Tekin, çeşitli sebeplerle ayrıldıklarını dile getirdi.Tekin, uzun yıllar iki kızını da görmediğini aktararak, 28 yıl sonra yaşadıkları yerin belediyesine ve kızlarının dayısına ulaştığını, böylece kızlarının izini bulduğunu belirtti.

Büyük kızıyla 28 yıl sonra Almanya'da görüştüğünü ifade eden Tekin, küçük kızı Madeline Avustralya'da yaşadığı için onunla yüz yüze görüşemediğini anlattı.

Kızının yola çıktığını kendisine söylediğini ve geleceğinden haberi olduğunu belirten Tekin, "O beni ilk kez görüyor, ben de onu. Ablasına, 'bir gün Avustralya'ya gidelim' dedim ama işini ayarlayamadı. Oraya gitmek biraz zor, hem maddi açıdan hem zaman açısından. Kendisi Almanya'ya bir kere geldi, o zaman da ben gidemedim. Böyle çıkıp geldi. Zamanı geri çeviremem, o zamanlar öyle oldu." diye konuştu.