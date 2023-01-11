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Zonguldak’ta dehşette düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşinin babası ile annesini tüfekle vurdu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Zonguldak’ta dehşette düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşinin babası ile annesini tüfekle vurdu

Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki Önder Turhan, eşinin kaldığı evi basarak kayınpederi Nazım Şahin ile kayınvalidesi Ayşe Şahin'i tüfekle yaraladı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan 25 yaşındaki Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak'ta yaşanan olay, önceki gün Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Turhan, boşanma aşamasındaki eşi 24 yaşındaki Cansu Turhan'ın kaldığı, babası Nazım Şahin'in evine geldi. Önder Turhan, tekme atıp, kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyerek Nazım Şahin ile eşi Ayşe Şahin'i vurdu.

Yaralanan çift, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan Turhan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan, çeşitli suçlardan da sabıkası olan Önder Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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