Zonguldak’ta dehşette düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşinin babası ile annesini tüfekle vurdu

Yaralanan çift, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan Turhan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan, çeşitli suçlardan da sabıkası olan Önder Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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