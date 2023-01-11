Zonguldak’ta dehşette düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşinin babası ile annesini tüfekle vurdu
YAŞAM DHA
Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki Önder Turhan, eşinin kaldığı evi basarak kayınpederi Nazım Şahin ile kayınvalidesi Ayşe Şahin'i tüfekle yaraladı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan 25 yaşındaki Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zonguldak'ta yaşanan olay, önceki gün Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Turhan, boşanma aşamasındaki eşi 24 yaşındaki Cansu Turhan'ın kaldığı, babası Nazım Şahin'in evine geldi. Önder Turhan, tekme atıp, kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyerek Nazım Şahin ile eşi Ayşe Şahin'i vurdu.
Yaralanan çift, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan Turhan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan, çeşitli suçlardan da sabıkası olan Önder Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS kura ile atama ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi...
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
- En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...
- Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? 14 günlük fark...
- TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA! Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi 2023
- Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...
- Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...
- DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...
- TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?
- 2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin
- İnstagram çöktü mü, mesajlarım neden gelmiyor? 11 Ocak İnstagram mesajlarım neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? Instagram DM çöktü...