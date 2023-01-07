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Kırşehir’de 10 araçlı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Kırşehir’de 10 araçlı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir- Kırıkkale yolunda, buzlanma ve sis sebebiyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırşehir- Kırıkkale'da yaşanan kaza, sabah saatlerinde Akpınar ilçe girişinde meydana geldi.

Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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