Çekmeköy'de otomobil bariyerlere çarptı: Aracın motoru yola fırladı! 3 kişi ağır yaralandı
İstanbul Çekmeköy'de sapağa hızlı girdiği iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin motoru koparken, otomobilde bulunan 2 kişi yola fırladı. Sürücü ise otomobil içinde sıkıştı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Şile Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ sapağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 D 4761 plakalı otomobil, sapağa hızla girdiği sırada bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile motor kısmı kopan otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yola savrulurken, sürücü otomobil içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazada yaralanan 3 kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
"YANIMDAN ÇOK HIZLI GEÇTİ, KENDİMİ ZOR ATTIM KENARA"
Kazayı gören Kadir Demirkoparan yaşananları,"Kaza yapan araç hızlı bir şekilde yanımdan geçti. Yolda kaygandı zaten, bir anda kontrolü kaybedip bariyerlere vurdu. Arabada 3 kişi vardı. Ben yola çıktım ve diğer sürücülere ışık tuttum, başka kazalara sebebiyet vermesin diye. Yanımdan çok hızlı geçti bana vuracaktı az daha, kendimi zor attım kenara" şeklinde anlattı.
Kaza nedeniyle Şile yolu İstanbul istikametinde trafiğe kapandı. Polis güvenlik önlemi aldıktan sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza yapan otomobil kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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