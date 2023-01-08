Çekmeköy’de otomobil bariyerlere çarptı: Aracın motoru yola fırladı! 3 kişi ağır yaralandı

"YANIMDAN ÇOK HIZLI GEÇTİ, KENDİMİ ZOR ATTIM KENARA"

Kazayı gören Kadir Demirkoparan yaşananları,"Kaza yapan araç hızlı bir şekilde yanımdan geçti. Yolda kaygandı zaten, bir anda kontrolü kaybedip bariyerlere vurdu. Arabada 3 kişi vardı. Ben yola çıktım ve diğer sürücülere ışık tuttum, başka kazalara sebebiyet vermesin diye. Yanımdan çok hızlı geçti bana vuracaktı az daha, kendimi zor attım kenara" şeklinde anlattı.