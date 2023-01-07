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Müge Anlı'da gerçek ortaya çıkmıştı! Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Müge Anlı’da gerçek ortaya çıkmıştı! Sinan Sardoğan çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı

Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı.

Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Sardoğan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GERÇEĞİ MÜGE ANLI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geçtiğimiz haftaki bölümlerine "Sapık Sinan" olayı damga vurdu.

Tokat'ta yaşayan Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı ve ekibinin kapısını çaldı.

12 torun sahibi, 64 yaşındaki talihsiz kadının kaybında tek şüphelinin ise taciz mesajı atıp ardından evinin etrafında dolaşmaya başlayan Sinan Sardoğan olduğu iddia edildi.

Daha önce öz kardeşine bile müstehcen mesajlar attığı öğrenilen Sinan'ın telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürülüyor.

Hakkındaki korkunç iddialar karşısında "hayır" demekle yetinen ve ses kayıtlarına rağmen kendi sözlerini de reddeden Sardoğan, Müge Anlı ve Avukat Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı.

Türkiye'nin konuştuğu olay ardından birçok kişi hakkında 23 adli işlem bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın tutuklanması için yetkililere seslendi.

İŞTE GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ

Birçok kadına cinsel içerikler mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler kısa sürede birçok hesap üzerinden paylaşıldı.

SİNAN SARDOĞAN'IN "CİNSEL İSTİSMAR" SUÇU!

Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Müge Anlı'nın programına katılan kişinin eşkalini incelemitşi

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlenmişti.

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