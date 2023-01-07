Müge Anlı'da gerçek ortaya çıkmıştı! Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı

İŞTE GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ



Birçok kadına cinsel içerikler mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler kısa sürede birçok hesap üzerinden paylaşıldı.

SİNAN SARDOĞAN'IN "CİNSEL İSTİSMAR" SUÇU!

Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Müge Anlı'nın programına katılan kişinin eşkalini incelemitşi

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlenmişti.