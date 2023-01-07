Son dakika: Kars Sarıkamış'ta etkinlik salonunun tavanı çöktü! Yaralılar var...
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen “Sarıkamış şehitlerini anma töreni”nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi. Kars Valisi Türker Öksüz, yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını bildirdi.
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.
Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.
Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı.
VALİ: HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK
Kars Valisi Türker Öksüz, yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını bildirdi.
Öksüz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanında meydana gelen çökme sonucu hafif yaralılarımız bulunmakta olup, yaralıların ayakta tedavisi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.
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