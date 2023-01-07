Manisa’da kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki Batu’ya acı veda! Fotoğraflarını öperek uğurladı
Manisa’da sondaj kuyusuna düşen ve cansız bedenlerine 10 saat süren çalışmalar sonrasında ulaşılan baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan anne Yağmur Demir, oğlunun ve eşini fotoğrafını öperek uğurladı.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde 84 konutun yer aldığı, site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp hayatlarını kaybeden Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir'in oğlu 28 yaşındaki Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki torunu Batu Demir için Salihli Hamidiye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene anne Yağmur Demir, tekerlekli sandalyeyle katılırken, yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne Demir eşinin ve oğlunun fotoğrafını öptü.
Kılınan cenaze namazının ardından Aytuğ Demir ve oğlu Batu, Karaağaç Mezarlığına defnedildi.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Manisa Ticaret Odası Başkanı Sadık Özkasap, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile oda başkanları ve yakınları katıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 5 Ocak günü Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Oğlu Batu'nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya atladı.
Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi. 60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'e ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytuğ Demir ile Batu Demir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
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