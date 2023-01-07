Müge Anlı Sinan olayı son durum: Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? SON DAKİKA HABERLER

Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin konuştuğu Arife gökçe olayında baş şüpheli Sinan Sardoğan hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Reyting rekorları kıran programın dünkü bölümünde, yayına bağlanan bir otobüs muavini Sinan'ın 17 yaşındaki kızı taciz ettiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Sinan Sardoğan gözaltına alındı. Peki, Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe buşundu mu? İşte haberin detayları...

ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve kendisinden haber alınamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen olayda Arife Gökçe henüz bulunamadı. Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ediyor.