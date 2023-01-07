Müge Anlı Sinan olayı son durum: Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 17 Aralık'tan beri kendisinden haber alınamayan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan hakkında yeni gelişme yaşandı. Canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken sapık Sinan Sardoğan'ın 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılmıştı. Peki, Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? İşte son gelişmeler...
Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin konuştuğu Arife gökçe olayında baş şüpheli Sinan Sardoğan hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Reyting rekorları kıran programın dünkü bölümünde, yayına bağlanan bir otobüs muavini Sinan'ın 17 yaşındaki kızı taciz ettiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Sinan Sardoğan gözaltına alındı. Peki, Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe buşundu mu? İşte haberin detayları...
ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?
Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve kendisinden haber alınamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen olayda Arife Gökçe henüz bulunamadı. Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ediyor.
MUAVİN: SİNAN 17 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ
Öte yandan yayına telefonla bağlanan bir otobüs muavini "Bu şahsı ben geçen seneden tanıyorum. Bu şahıs Tokat terminalinde 17 yaşındaki bir kızı taciz etti dayak yedi. Tesadüfen gördüm. Baktım bizim tacizci. Adım gibi eminim o kişi Sinan'dı" dedi. Muavin ayrıca olayın gerçekleştiği noktayı da tarif etti.
Avukat Rahmi Özkan ise "Ümit ediyorum ki sayın savcımız bugünkü konuşmaları izledikten sonra yarına kadar beklediğimiz talepte bulunacak.
BAŞ ŞÜPHELİ SİNAN SARIDOĞAN
Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.
Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti. Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu. Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan ve 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.
Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.
Kendisinden yaşça büyük olan kadınlara attığı mesajları savunan Sinan Sardoğan, "Bana küfürlü konuşuyorlardı, ben de onlara mesaj atıyordum" iddiasında bulundu.
ARİFE GÖKÇE VE AİLESİNE NEDEN KİN TUTTU?
Sinan Sardoğan'ın kindar ve tehlikeli biri olduğunu dile getiren Müge Anlı, "Yayında görünen Sinan farklı. İnsanlar akli dengesinin yerinde olmadığını zannediyorlar ama Sinan'ın farklı bir iç dünyası var. Sinan, yaptıklarının suç olduğunu biliyor" diye konuştu.
Dünkü yayında yine ihbarlar yağdı. Daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.
Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.
HAMİDE'NİN KOCASI KONUŞTU
Takıntılı komşu Sinan, Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar atmıştı.
Hamide Hanım'ın eşi, "Sinan yüzünden evimizi değiştirdik. Eşimin yürümeye dermanı olmadığı için gidip şikayetçi olamadı. Karım da Sinan'dan şüpheleniyor. 'Sinan yapmıştır' diyor" ifadelerini kullandı.
"SİNAN'A ARABAMLA ÇARPTIM"
Hamide Gökçe'nin oğlu ise yaşananları şöyle anlattı: "Ablam beni aradı. 'Sinan diye biri var annemi-kardeşimizi rahatsız ediyor' dedi. Mesajlara baktım küfürler etmiş.
Ben bunu yolda görünce arabamla çarptım. Ama yakalayamadım. Yetişseydim bugün teyzem aramızda olacaktı.
Sinan çalı topladığını söylüyor ama teyzemin kaybolduğu gün elinde balta bile yoktu. Arama çalışmalarında da hedef şaşırtıyor."
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- Müge Anlı Sinan olayı son durum: Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? SON DAKİKA HABERLER
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