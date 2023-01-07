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Haberler Galeri Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan gözaltında! Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan gözaltında! Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında flaş bir gelişme yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe aniden kayboldu. Günlerdir kendisinden haber alınamayan kadına ilişkin köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 00:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 01:27
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Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan gözaltında! Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu.

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Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan gözaltında! Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

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Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan gözaltında! Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

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Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan gözaltında! Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

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Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan gözaltında! Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan ve 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.