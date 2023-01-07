Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan gözaltında! Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! İşte o anlar...

Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan ve 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.