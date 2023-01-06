Antalya’daki büyük yangında feryatları hafızalara kazınmıştı! Yeni evlerine kavuştular

Evine kavuşan ve mutlu olduğu gözlenen Havva Güner, "Yangın anında bize çıkmamız söylendi. Biz de hayvanlarımızı traktöre atarak kurtardık. Sonra bir daha evimize geri dönemedik. Ben de nefes almakta zorlanıyordum. Sonra bir geldik evin içerisi yanıyor. Benim her şeyim çifter çifter bulunuyordu. Ben bir daha onları toplayamam. Bu yaştan sonra çalışamam, 73 yıllık birikimim gitti. En çok evime üzüldüm" sözlerine yer verdi.