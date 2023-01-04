Manavgat’taki orman yangınında karar! 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, M.A.T. için "kasten orman yakmak" ve "olası kastla mala zarar vermek" suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, C.Y. hakkında ise aynı suçlardan ve azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edilmişti.

Kavaklı Mahallesi'nde çıkan yangında, 4 hektarlık ormanlık alan ile bazı ev ve iş yerleri zarar görmüştü.