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Manisa’da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Mutlu Menekşe’nin kızından kan donduran iddia

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Manisa’da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Mutlu Menekşe’nin kızından kan donduran iddia

Manisa'da daha önce iki eşini katleden 5 çocuk babası 57 yaşındaki Necati Akpınar, üçüncü eşini de öldürmüştü. Mutlu Menekşe’yi başına sert bir cisimle vurarak öldürüp cesedini metruk eve gömdüğü olaya ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Kesin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek Menekşe'nin Afyonkarahisar'da oturan kızı Gaye Yıldız, annesine işkence yapıldığını ileri sürdü.

Manisa'da yaşanan olay, 30 Aralık 2022 günü saat 15.00 sularında Saruhanlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ direği imalatı yapan Necati Akpınar, işletmesinin hemen bitişiğindeki evinde 1 aydır dini nikahla yaşadığı Mutlu Menekşe ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Akpınar, Menekşe'yi başına sert bir cisimle vurup öldürdü. Ardından Akpınar, evine 30 metre mesafedeki metruk binanın girişine çukur kazıp, bağ direği taşımakta kullandığı el arabasıyla Menekşe'nin cesedini buraya taşıyarak gömdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİĞİ KIZI İHBARDA BULUNDU

Cinayeti itiraf edip yardım istediği kızı Alev S.'nin ihbarıyla gelen polis ekipleri, saat 21.00 sıralarında metruk evde araştırma yaptı. Araştırmada polis, çukurda Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaştı. Mutlu Menekşe'nin başına sert bir cisimle vurulduğu ve boynunda kırık olduğu tespit edildi. Olay yerinde cesedin kokmasını engellemek için konulmuş çok sayıda kireç torbası bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan Necati Akpınar ise tutuklandı. Necati Akpınar'ın otomobili önünde görüntülü olarak evlenme ilanı verdiği, kendisine zengin görünümü vererek, kandırdığı kadınlara tehdit ettiği yönünde hakkında çok sayıda şikayet bulunduğu öğrenildi.

Mutlu Menekşe, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Mutlu Menekşe'den geriye ölmeden önce kuruması için ipe astığı giysileri kaldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar, akşam evine gittiğinde Mutlu Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini ve bu nedenle cesedi gömdüğünü söylediği öğrenildi. Polisin, sorması üzerine ise Akpınar, Menekşe'nin boynunu kendisinin kırmadığını, gömmek için çukura attığı sırada kırılmış olabileceğini söylediği ifade edildi.

3 AY ÖNCE SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, ortaya yeni detaylar çıktı. Akpınar'ın, Mutlu Menekşe ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştıkları ve son 1 aydır birlikte yaşadıkları öğrenildi. Menekşe'nin yakınlarına masa başında iş bulduğunu, bu nedenle Manisa'ya gideceğini söylediği, en son ise 30 Kasım 2022 tarihinde WhatsApp'ta online olduğu, sonrasında bir daha yakınlarının kendisinden haber alamadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada hesaplarının kapatıldığı tespit edilen Menekşe'nin telefonunun Akpınar tarafından elinden alındığı üzerinde durulduğu belirtildi.

MENEKŞE'NİN KIZINDAN 'İŞKENCE' İDDİASI

Mutlu Menekşe'nin Afyonkarahisar'da oturan iki kızından küçüğü 20 yaşındaki Gaye Yıldız, annesinin işkence yapılarak öldürüldüğünü ileri sürdü. Annesinin cenazesi yıkanırken yanında olduğunu belirten Yıldız, "Vücudunda yanık ve kesik izleri vardı. Özellikle ayaklarının altında ve kalça kısmında derin kesik yarası görülüyordu. Sırt ve bel kısmında derisi yüzülecek şekilde yanık izleri mevcuttu. Ağzı ve yanaklarında, muhtemelen işkence yapılırken ses çıkarmaması için ağzının bağlanması nedeniyle oluştuğunu düşündüğümüz izler vardı. Alt dişlerinin kırık olması nedeniyle ağzına sert bir cisimle vurulduğu tahmin ediyoruz" dedi.

3 KADINA MEZAR OLAN EV İÇİN YIKIM KARARI

Öte yandan Necati Akpınar'ın 2'si resmi nikahlı eşi 3 kadını öldürdüğü binanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Bina ile ilgili Saruhanlı Belediyesi, yıkım kararı aldı. Soruşturmanın tamamlanması ardından binanın yıkılacağını kaydeden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlı ilçemiz kimsenin onaylamadığı ve Türkiye'nin gündeminde olan bir kadın cinayetine daha tanıklık etti. Necati Akpınar'a ait binanın kaçak olduğunu herkes biliyor. Bu bina bağ direği yapan babasının ofis olarak kullandığı bir yerdi. 35 yıl önce yapılan bina, üzerine yapılan düzenleme ile tek odalı bir eve çevrildi. Bir kadın cinayetinin daha olmaması adına yıkacağız. Bu evde zaten daha önce 2 cinayet işlediği için uzun yılar cezaevinde kaldı. Orası kapalıydı. Belediye olarak binanın yıkımı için karar alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasını tamamlaması ardından binayı yıkacağız" dedi.

Necati Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle öldürdüğü belirtildi. Akpınar'ın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği ifade edildi.

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