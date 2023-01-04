Manisa’da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Mutlu Menekşe’nin kızından kan donduran iddia

3 KADINA MEZAR OLAN EV İÇİN YIKIM KARARI



Öte yandan Necati Akpınar'ın 2'si resmi nikahlı eşi 3 kadını öldürdüğü binanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Bina ile ilgili Saruhanlı Belediyesi, yıkım kararı aldı. Soruşturmanın tamamlanması ardından binanın yıkılacağını kaydeden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlı ilçemiz kimsenin onaylamadığı ve Türkiye'nin gündeminde olan bir kadın cinayetine daha tanıklık etti. Necati Akpınar'a ait binanın kaçak olduğunu herkes biliyor. Bu bina bağ direği yapan babasının ofis olarak kullandığı bir yerdi. 35 yıl önce yapılan bina, üzerine yapılan düzenleme ile tek odalı bir eve çevrildi. Bir kadın cinayetinin daha olmaması adına yıkacağız. Bu evde zaten daha önce 2 cinayet işlediği için uzun yılar cezaevinde kaldı. Orası kapalıydı. Belediye olarak binanın yıkımı için karar alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasını tamamlaması ardından binayı yıkacağız" dedi.