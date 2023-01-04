İstanbul’da eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Ülkü son yolculuğuna uğurlandı

"BEDİRHAN UYSAL'IN ANNESİ EŞİMİ TEHDİT ETMİŞ"



Baba Engin Ersöz, "Tek istediğim, bayrağına ve toprağına kurban olduğum güzel ülkemizde bu tür ölümler olmasın. Devlet büyüklerinin bu tür konularla yakından ilgilenmesini istiyorum. Ben orada olsaydım o tür bir olay olmazdı, olsa bile orada kalmazdı. Çok iddia var şimdi bir şey diyemiyorum, hukuki süreç başlayınca konuşacağız. Bedirhan Uysal'ın annesi eşim Ayşegül'ü tehdit etmiş. Aylar önce eşime, 'Eşini ve kızını dağa kaldırtacağım, şişlettireceğim. Bizim milletvekili tanıdıklarımız var' demiş. Oysa bizim 1 tane değil 550 tane milletvekilimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar milletvekili varsa hepsi bizim içindir." dedi.