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Haberler Galeri Manisa'daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Manisa'daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Manisa'nın Saruhan ilçesinde daha önce iki eşini katleden 5 çocuk babası 57 yaşındaki Necati Akpınar, üçüncü eşi Mutlu Menekşe'yi de boğarak öldürmüştü. Necati Akpınar'ın son işlediği cinayetin detayları ortaya çıktı. Vahşeti, katlettiği ikinci eşinden olan kızı itiraf etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 09:31
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Manisa’daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Manisa'da, 38 yılda 3 eşini öldüren 5 çocuk babası Necati Akpınar'ın (57) son işlediği cinayetin detaylarına SABAH ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Manisa’daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

İki yıl önce, Kovid önlemleri kapsamında cezaevinden çıkan Akpınar, Manisa'nın Saruhan ilçesinde üzüm bağları için çit betonu üretmeye başladı.

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Manisa’daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Sosyal medyada kendisini zengin gibi gösterdiği video ve fotoğraflarında "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanımda duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım" şeklinde mesajlar paylaştı.

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Manisa’daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

İŞE ALDIKLARININ ÇOĞUNA TACİZDE BULUNDU

Ofisinde çalıştırmak üzere kadın eleman ilanları veren Akpınar, başvuran ya da işe aldıklarının çoğuna tacizde bulundu. Tacize uğrayanlar ise korkudan polise gidemedi.

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Manisa’daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Akpınar, sosyal medyadan tanıştığı Afyonkarahisar'da yaşayan Mutlu Menekşe (48) ile de bir ay önce dini nikâhla evlendi.