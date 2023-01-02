Manisa’da seri katil koca vahşeti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

"YİNE CAN YAKAR"

Teşhis için İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen Menekşe'nin kızı ve yakınları duruma tepki gösterdi. Mutlu Menekşe'nin damadı İsmail Bangir, "Bu adam bir kere cinayet işlemiş, iki kere cinayet işlemiş, bu da üçüncüsü. Bu tip adamların dışarı bırakılmaması gerekir. Demek ki bu adam dışarıda olursa cinayetler devam edecek. Adamın ifadelerini de duyduk. Şahıs, cinayeti kendisinin işlemediğini söylüyor. Kızı babasıyla kayınvalidemi gömdükten sonra korkup karakola ifade vermiş. Kamera kayıtlarında da el arabası ile kayınvalidemi götürüp defnettikleri görülüyormuş. Bu tür insanlar dışarıda olursa kimse güvende olmaz. Biz bu davanın arkasını bırakmayacağız.Hak ettiği cezayı almalı. Eğer çıkarsa yine can yakacak" diye konuştu.