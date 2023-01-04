İstanbul’da kadınlara korku dolu anlar yaşatmıştı! O taksici suç makinesi çıktı
İstanbul’da 30 Aralık Cuma günü taksici R. Ş., arkadaşlarının doğum günü partisinden dönen Berna K. ve Yıldız S.'nin içerisinde bulunduğu cipe çarptı. Cip içerisindekiler ne olup bittiğini anlayamadan taksi sürücüsü kasıtlı şekilde birkaç kez daha çarptı. Olayın ardından yakalanan taksi şoförü R.Ş.’nin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Taksici, henüz ne olup bittiğini anlayamayan ikilinin içinde bulunduğu cipe tekrardan çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.
Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi.
Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi.
Çalışmaların devamında taksi sürücüsü 35 yaşındaki R.Ş., dün gözaltına alındı.
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