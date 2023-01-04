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İstanbul’da kadınlara korku dolu anlar yaşatmıştı! O taksici suç makinesi çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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İstanbul’da kadınlara korku dolu anlar yaşatmıştı! O taksici suç makinesi çıktı

İstanbul’da 30 Aralık Cuma günü  taksici R. Ş., arkadaşlarının doğum günü partisinden dönen Berna K. ve Yıldız S.'nin içerisinde bulunduğu cipe çarptı. Cip içerisindekiler ne olup bittiğini anlayamadan taksi sürücüsü kasıtlı şekilde birkaç kez daha çarptı. Olayın ardından yakalanan taksi şoförü R.Ş.’nin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy E-5 Fikirtepe mevkiinde 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında, 52 yaşındaki Berna K. ve 48 yaşındaki Yıldız S., cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu.

Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Taksici, henüz ne olup bittiğini anlayamayan ikilinin içinde bulunduğu cipe tekrardan çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.

Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi.

Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi.

Çalışmaların devamında taksi sürücüsü 35 yaşındaki R.Ş., dün gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda taksi sürücüsünün 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli taksi sürücüsü, 'Mala zarar verme' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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