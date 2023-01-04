İstanbul’da kadınlara korku dolu anlar yaşatmıştı! O taksici suç makinesi çıktı

Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Taksici, henüz ne olup bittiğini anlayamayan ikilinin içinde bulunduğu cipe tekrardan çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.