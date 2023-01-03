İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Boynundan vurulan Ülkü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
YAŞAM DHA
İstanbul’da 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
İstanbul'da yaşanan olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sularında Sancaktepe'de meydana geldi.
24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.
17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.
O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.
Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!
- Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?
- Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!
- Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı! Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
- 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?