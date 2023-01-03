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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Boynundan vurulan Ülkü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Boynundan vurulan Ülkü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

İstanbul’da 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul'da yaşanan olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sularında Sancaktepe'de meydana geldi.

24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.

Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.

İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! İSTANBUL'DA ESKİ NİŞANLI DEHŞETİ!

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