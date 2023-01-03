Nazilli’deki patlamada can kaybı artıyor! 15 yaşındaki Cennet Yeldi 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi.
BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olay günü tedavi altına alınan Cennet Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Altıntaş Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.
10 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'ü tutuklanmıştı.
Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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