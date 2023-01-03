Nazilli’deki patlamada can kaybı artıyor! 15 yaşındaki Cennet Yeldi 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'ü tutuklanmıştı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.