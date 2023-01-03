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Sinop'ta sahte para operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Sinop’ta sahte para operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Sinop'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 83 adet 200 liralık, 186 adet 100 liralık sahte banknot, bir bıçak ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 83 adet 200 liralık, 186 adet 100 liralık sahte banknot, bir bıçak ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

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