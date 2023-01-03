Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?

Son dakika 2023 Hac ön kayıt tarihleri için beklenen açıklama Diyanet tarafından yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.