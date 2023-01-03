03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?

Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?

Hac kayıtları uzun süredir merak konusu oluyordu. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen milyonlarca Müslüman, "Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak?" sorularını gündeme getirdi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. 2023 yılı hac başvurusu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi 'Dünden Bugüne Hac Yolculuğu'' Belgeseli Tanıtım Gecesi'nde açıkladı. Peki, 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?

Son dakika 2023 Hac ön kayıt tarihleri için beklenen açıklama Diyanet tarafından yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor.

Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor.

DİYANET AÇIKLADI!

15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Dünden Bugüne Hac Yolculuğu'' Belgeseli Tanıtım Gecesi hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri için milyonların beklediği tarihi açıkladı.

Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA