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Antalya’da 41 gündür haber alınamayan Sedanur’un acılı annesi yürek yaktı! “Benim dayanacak gücüm kalmadı”

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Antalya’da 41 gündür haber alınamayan Sedanur’un acılı annesi yürek yaktı! “Benim dayanacak gücüm kalmadı”

Antalya’da 41 gün önce kaybolan ve haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'dan umudunu kesmeyen ailesi kızlarına seslendi.  Direksiyon dersine gitmek için evden ayrılan Uludağ'ın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'ın ailesinin, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.

41 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Arama çalışmalarını Koru Sahili'nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber oldu.

Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirdi ancak genç kıza ulaşamadı.

"NE KONUŞACAĞIMI BİLEMEZ OLDUM"

Kızından gelecek cevabı bekleyen anne Gülsüm Uludağ, "Kuzum bugün 41 gün oldu. Sesimi duyuyorsan lütfen çık kızım. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, bizi duyuyorsan bize cevap ver. Hepimiz seni bekliyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Sen beni unutmuş olamazsın. İnanmıyorum yani senin beni unuttuğuna. Ne olursun cevap ver kuzum. Allah'ın aşkına yaşıyorsan bir cevap ver." dedi.

Gülsüm Uludağ, "Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Sen bana kıyamazdın. Sesimi duymuyor mu gerçekten bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne konuşacağımı bilemez oldum. Ümitlerim tükeniyor. Ne olur Allah'ım herkes yardım etsin bana. Bütün yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimi duysunlar. Ne olur herkes kendi evladı gibi düşünsün. Evladı olanlar yardım etsin. Olmayanlar da bilmiyorum yani bu acıyı kimseye vermesin. Bilemedim ne diyeceğimi. Bilmiyorum ya. Bilemedim" diye konuştu.

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