Antalya’da 41 gündür haber alınamayan Sedanur’un acılı annesi yürek yaktı! “Benim dayanacak gücüm kalmadı”

Gülsüm Uludağ, "Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Sen bana kıyamazdın. Sesimi duymuyor mu gerçekten bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne konuşacağımı bilemez oldum. Ümitlerim tükeniyor. Ne olur Allah'ım herkes yardım etsin bana. Bütün yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimi duysunlar. Ne olur herkes kendi evladı gibi düşünsün. Evladı olanlar yardım etsin. Olmayanlar da bilmiyorum yani bu acıyı kimseye vermesin. Bilemedim ne diyeceğimi. Bilmiyorum ya. Bilemedim" diye konuştu.

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