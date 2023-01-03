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Antalya'da kaçakçılıkla mücadele: 168 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Antalya’da kaçakçılıkla mücadele: 168 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, irsaliyesiz ve bandrolsüz 168 bin adet içi boş sigara makaronu ele geçirildi.

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