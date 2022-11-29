21 yaşındaki Seda Nur 5 gündür kayıp! Acılı anne: Gelmezsen ölürüm, sabrım tükendi

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Hala Zühra Lök de şunları söyledi:

"Yanımda kalıyordu, o benim her şeyimdi. Canımdı, ciğerimdi. Evimin her köşesi anısıyla dolu. Bilmiyorum, nasıl olur? Sözün bittiği yer. Ne olursun gel. Çocuğu okula bırakmış. Aradım, 'Bıraktım hala' dedi. Sonra 12.30- 13.00 arası tekrar aradım. 'Ne yaptın kuzum işini hallettin mi?' dedim. 'Hallettim hala' dedi. 'Çocuğumuzu al, eve git o zaman' dedim. 'Tamam hala' dedi. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Öyle bir yerlere de gitmezdi. İşini bitirir evine geri dönerdi."