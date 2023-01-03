Elazığ’da 17 yaşındaki Erman'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü! Liselinin ifadesi ortaya çıktı
Elazığ'da tartıştığı arkadaşı 17 yaşındaki Erman Demiroğlu'nu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi 17 yaşındaki S.K., polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan olay, dün akşam Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı.
Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erman Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Baltaşı köyünde toprağa verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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