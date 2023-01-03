Elazığ’da 17 yaşındaki Erman’ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü! Liselinin ifadesi ortaya çıktı

Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erman Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Baltaşı köyünde toprağa verildi.