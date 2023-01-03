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1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis altındaki görüntüleri hayran bıraktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün sis altındaki görüntüleri hayran bıraktı

Gece yarısı başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini arttırdı. Sis altında kalan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dron ile çekilen görüntüleri beğeni topladı.

Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu. Gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü de sis altında kaldı.

Sisle etkileyici bir manzaraya bürünen 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

Asya yakasındaki ayağı sisin içinde kalan köprü, Anadolu Ajansı ekibince yaklaşık 500 metre yükseklikten kayda alındı.

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