1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis altındaki görüntüleri hayran bıraktı
Gece yarısı başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini arttırdı. Sis altında kalan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dron ile çekilen görüntüleri beğeni topladı.
Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu. Gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü de sis altında kaldı.
Sisle etkileyici bir manzaraya bürünen 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.
Asya yakasındaki ayağı sisin içinde kalan köprü, Anadolu Ajansı ekibince yaklaşık 500 metre yükseklikten kayda alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu?
- Kaymakam maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? 1. sınıf 1/4 Kaymakam yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?
- 3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...
- Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?
- 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...
- Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?
- Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Genel Müdür maaşı kaç para oldu?