İstanbul’da taksici dehşet saçtı! Emniyet şeridinde yol vermeyen otomobil sürücüsüne saldırdı

"HERHALDE ARABAMIN KAPISINI AÇIP BENİ DARBEDECEKTİ"

Otomobil sürücüsü Koray Akyol, "Şile otoyolundan Dudullu'ya bağlanırken, emniyet şeridinde önüme kırdı. Yol vermediğim için 5 kilometre boyunca takip edildim. Sonra da aracından inerek arabama vurmaya başladı. Kız arkadaşım da arabadaydı, korkup ağladı. Panikle ileri yerine geri vitese alıp, aracına çarptım. Hızla olay yerinden uzaklaştım. Aracından inip aracımın camına, sağına soluna vurdu, tekmeler attı, küfretti. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Laftan anlayacak bir insan değildi. Bu olayların bir an önce son bulmasını diliyorum. Aracımın kapısını zorladı ne yapmayı planlıyordu bilmiyorum ama herhalde kapısını açıp beni darbedecekti. Şikayetçi olmayı düşünüyorum. Başka insanların canının yanmamasını diliyorum. Bu tiplerin bir an önce cezasını bulmasını diliyorum" diye konuştu.