İstanbul’da taksici dehşet saçtı! Emniyet şeridinde yol vermeyen otomobil sürücüsüne saldırdı
İstanbul’da emniyet şeridinde ilerleyen bir taksi şoförü, kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsünü 5 kilometre boyunca takip etti. Kırmızı ışıkta aracından inen taksi şoförü, otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan olay, önceki gün 17.30 sularında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Koray Akyol, emniyet şeridinde ilerleyen taksi şoförüne yol vermedi.
Bu duruma öfkelenen taksi şoförü, sürücü Akyol'u aracıyla yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti. Trafik ışıklarında aracından inen taksi şoförü, Koray Akyol'un otomobilinin yanına geldi.
Taksi şoförü, otomobil sürücüsüne küfretti ve yumruk ve tekmeyle saldırdı. Olayın ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
"HERHALDE ARABAMIN KAPISINI AÇIP BENİ DARBEDECEKTİ"
Otomobil sürücüsü Koray Akyol, "Şile otoyolundan Dudullu'ya bağlanırken, emniyet şeridinde önüme kırdı. Yol vermediğim için 5 kilometre boyunca takip edildim. Sonra da aracından inerek arabama vurmaya başladı. Kız arkadaşım da arabadaydı, korkup ağladı. Panikle ileri yerine geri vitese alıp, aracına çarptım. Hızla olay yerinden uzaklaştım. Aracından inip aracımın camına, sağına soluna vurdu, tekmeler attı, küfretti. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Laftan anlayacak bir insan değildi. Bu olayların bir an önce son bulmasını diliyorum. Aracımın kapısını zorladı ne yapmayı planlıyordu bilmiyorum ama herhalde kapısını açıp beni darbedecekti. Şikayetçi olmayı düşünüyorum. Başka insanların canının yanmamasını diliyorum. Bu tiplerin bir an önce cezasını bulmasını diliyorum" diye konuştu.
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