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Son dakika: Çanakkale Boğazı ne zaman açılacak? Çanakkale Boğazı neden kapandı? Açıklama geldi mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Son dakika: Çanakkale Boğazı ne zaman açılacak? Çanakkale Boğazı neden kapandı? Açıklama geldi mi?

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Gelibolu-Lapseki feribot seferlerinin de sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

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